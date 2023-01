Cile: governo convoca ambasciatore argentino dopo rifiuto Santiago a progetto minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Cile ha convocato l'ambasciatore argentino a Santiago, Rafael Bielsa, per esprimere il suo disagio per le critiche espresse dopo il rifiuto del governo di Gabriel Boric a un progetto portuale e minerario. "Non è accettabile che si permetta il lusso di fare la caricatura di una decisione dell'amministrazione del presidente Boric, che ha coinvolto una commissione interministeriale in una situazione politica così complessa", si legge in un comunicato del governo ripreso dal quotidiano "La Terceira". La crisi diplomatica è nata a seguito del tono sprezzante usato dall'ambasciatore Bielsa che, dopo il rifiuto del governo Boric al progetto, ritenuto rischioso a causa dell'impatto sull'ambiente, aveva affermato ironicamente che "cinque specie animali protette si sono svegliate all'improvviso per non rischiare l'estinzione". (Res)