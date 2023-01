Business news: Repubblica Ceca, aumento prezzi alla produzione nel 2022 al massimo dal 1993

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dei prezzi alla produzione nella Repubblica Ceca nel 2022 ha toccato il massimo dalla nascita del Paese nel 1993. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). L’anno scorso i prezzi dell’industria sono cresciuti del 24,3 per cento anno su anno, quelli dell’agricoltura del 31,8 per cento, quelli del settore delle costruzioni del 12,3 per cento e quelli dei servizi del 5,8 per cento. Per quanto riguarda il dato tendenziale nel solo mese di dicembre 2022, i prezzi dell’industria sono cresciuti del 20,1 per cento, quelli dell’agricoltura del 27,3 per cento, quelli del settore delle costruzioni del 12,2 per cento e quelli dei servizi del 7,3 per cento. In generale, secondo quanto hanno riferito gli analisti consultati dall’agenzia di stampa “Ctk”, l’andamento dei prezzi a dicembre può essere considerato un segnale positivo dal punto di vista della mitigazione della pressione inflazionistica. Su base congiunturale, ossia rispetto al mese di novembre, i prezzi dell’industria a dicembre 2022 sono diminuiti dell’1,1 per cento, quelli dell’agricoltura sono saliti dell’1,7 per cento, quelli del settore delle costruzioni e dei servizi sono aumentati dello 0,6 per cento. (Vap)