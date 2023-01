Business news: Bielorussia, produzione industriale in calo del 5,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Bielorussia è diminuita del 5,4 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto il Comitato nazionale di statistica (Belstat) in una nota. "Nel 2022, il volume della produzione industriale a prezzi correnti è stato pari a 169,6 miliardi di rubli (64,5 miliardi di dollari) o il 94,6 per cento rispetto al livello del 2021", si legge nel comunicato. Secondo le stime di Belstat, l'industria manifatturiera ha mostrato i risultati più modesti: la produzione è diminuita del 6,2 per cento in un anno. Un calo si è registrato anche nella produzione energetica (-2,3 per cento), nonché nel settore dell'approvvigionamento idrico e nello smaltimento dei rifiuti (-2,6 per cento). Una crescita del 2,5 per cento si è verificata invece nell'industria mineraria bielorussa. (Rum)