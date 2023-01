Business news: Slovenia, centrale nucleare di Krsko sarà in funzione fino al 2043

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Krsko (Nek), in Slovenia, continuerà a funzionare per altri 20 anni, fino al 2043. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta", secondo cui alla centrale è stata oggi rilasciata l'autorizzazione ambientale da parte del ministero sloveno dell'Ambiente e della pianificazione territoriale, il quale ha valutato positivamente l'idoneità della centrale all'estensione dell'esercizio a seguito della manutenzione e verifica dei macchinari eseguiti lo scorso anno. "La Nek è in condizioni migliori che mai", ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione, Stane Rozman. La centrale nucleare di Krsko ha iniziato ad operare nel 1983. (Seb)