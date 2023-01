Business news: Repubblica Ceca, Acs costruirà stadio da 13.300 posti a Brno per 180 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acs, attraverso la sua controllata tedesca Hochtief, si è aggiudicata un contratto nella Repubblica Ceca del valore di 180 milioni di euro per la costruzione di uno stadio polifunzionale a Brno, con una capacità di 13.300 spettatori. Secondo quanto riferito in un comunicato, il complesso avrà otto piani e comprenderà due livelli sotterranei con circa 1.300 posti auto. L'inizio della costruzione è previsto per la prima metà dell'anno, quando la Commissione europea darà il via libera al finanziamento, con un orizzonte temporale di due anni e mezzo per il completamento. Hochtief, di cui Acs controlla il 70 per cento, ha diversi progetti di stadi in tutto il mondo, come quelli di Monchengladbach e Dortmund in Germania e lo stadio centrale che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028. La società si è recentemente aggiudicata l'appalto per la costruzione di un nuovo stadio per la squadra dei Buffalo Bills della National Football League statunitense. (Spm)