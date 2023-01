Business news: Iberdrola e Norges Bank Investment Management firmano alleanza per investire in 1,2 GW di rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha siglato un'alleanza strategica con il fondo sovrano norvegese, gestito da Norges Bank Investment Management, per co-investire in 1,2 gigawatt (GW) di nuova capacità rinnovabile in Spagna (20 per cento eolico e 80 per cento fotovoltaico). Secondo quanto riferito in un comunicato, Iberdrola deterrà una quota di maggioranza del 51 per cento degli asset fornendo servizi di gestione e manutenzione. Norges Bank Investment Management, che gestisce il fondo sovrano norvegese, ha un patrimonio in gestione di circa 1.400 miliardi di euro e partecipazioni in oltre 9 mila società. Detiene in media l'1,4 per cento di tutte le società quotate nel mondo e il 2,5 per cento di tutte le società quotate in Europa. Questa alleanza si aggiunge ad altre simili intraprese da Iberdrola per promuovere la decarbonizzazione con partner di primo piano come Bp, Mapfre e il fondo di investimento Eip. Norges Bank Investment Management è uno dei principali azionisti di Iberdrola, con una quota superiore al 3 per cento da oltre sette anni. (Spm)