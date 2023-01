Business news: impianto di batterie avanzate aprirà in Regno Unito entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell'anno verrà aperto un impianto di batterie avanzate nell'Oxfordshire, in Regno Unito, creando fino a 300 nuovi posti di lavoro. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Sky News" il miliardario australiano Andrew Forrest, fondatore di Fortescue, azienda leader nella produzione di minerale di ferro. Il nuovo stabilimento lavorerà su batterie e celle a combustibile che potrebbero essere utilizzate nei veicoli pesanti nei prossimi decenni. La notizia arriva appena 24 ore dopo che Britishvolt, azienda britannica produttrice di batterie per auto elettriche, ha annunciato di essere stata sottoposta ad amministrazione controllata non essendo riuscita ad ottenere finanziamenti di emergenza dagli investitori. (Rel)