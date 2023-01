Business news: Spagna, per Bankiter nel 2022 utile di 560 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, Bankiter ha ottenuto un utile di 560 milioni di euro nel 2022, superiore ai 550 milioni di euro fissati come obiettivo per il 2023. L'istituto di credito spagnolo ha così raggiunto il suo obiettivo finanziario con un anno di anticipo. Bankinter ha aumentato tutti gli indicatori con un utile lordo di poco più di 2 miliardi di euro, in crescita del 12 per cento. Il risultato è stato favorito soprattutto dall'aumento dei ricavi del margine di interesse, grazie alla spinta dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce), che ha raggiunto 1,5 miliardi di euro (+20.5 per cento), mentre le commissioni nette sono rimaste invariate rispetto al 2021 (606 milioni di euro). (Spm)