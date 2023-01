Business news: Regno Unito, Harbour Energy taglia posti di lavoro per la tassa sugli extra profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Harbour Energy, uno dei maggiori produttori di petrolio e gas del Regno Unito, ha dichiarato che prevede di tagliare i posti di lavoro quest'anno in risposta all'aumento delle tasse straordinarie su combustibili fossili. Come riporta il quotidiano "Financial Times", la società sta avviando una consultazione mentre rivaluta le sue attività nel Regno Unito a causa dell'aumento della "imposta sugli extra profitti energetici", che mira a raccogliere parte delle entrate dei produttori di petrolio e gas causate dagli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina che ha fatto impennare i prezzi delle materie prime. Harbour Energy è la prima azienda a minacciare la perdita di posti di lavoro in risposta all'aumento della pressione fiscale del Regno Unito. (Rel)