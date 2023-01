Brasile: attacco istituzioni, Polizia perquisisce casa e ufficio governatore Distretto federale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo degli inquirenti è raccogliere prove che aiutino a chiarire perché queste autorità non abbiano adottato misure efficaci per prevenire gli atti di vandalismo che per il presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, hanno rappresentato un tentativo di golpe di stato. In un'intervista alla "Cnn Brasil" l'avvocato difensore di Ibaneis, Alberto Zacharias Toron, ha riferito che "il governatore non ha nulla da nascondere" e che seppur inattesa, l'azione della Polizia è "positiva perché aiuterà a trovare le prove dell'estraneità del governatore ai fatti contestati". Il governatore Ibaneis Rocha, è stato sospeso dall'incarico dalla Corte suprema per 90 giorni, in attesa di poter chiarire la sua posizione giudiziaria. (Brb)