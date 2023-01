Usa-Ue: vice segretaria Sherman sente segretario Seae, focus su Ucraina, Cina e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), Stefano Sannino. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro del coordinamento tra Stati Uniti e Unione europea a sostegno dell’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione transatlantica riguardo alla Cina, alla stabilità della regione indopacifica, alla situazione in Afghanistan e alla stabilizzazione dei Balcani occidentali. (Was)