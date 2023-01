Brasile: Lula domani in riserva indigena dopo denunce denutrizione infantile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'analoga pubblicazione, il capo dello Stato ha affermato che il governo federale offrirà sostegno alla popolazione indigena per garantire la vita dei bambini Yanomami. "Abbiamo ricevuto informazioni sull'assurda situazione di malnutrizione dei bambini Yanomami a Roraima. Domani mi recherò nello Stato per offrire il sostegno del governo federale. Insieme ai nostri ministri, agiremo per garantire la vita dei bambini Yanomami", ha scritto Lula su Twitter. (Brb)