Usa: presidente Camera accetta di incontrare Biden per discutere aumento del tetto al debito federale

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha confermato di avere accettato l’invito ad un colloquio con il presidente Usa, Joe Biden, per discutere una soluzione al problema del tetto del debito federale, raggiunto ieri. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, McCarthy ha dichiarato di avere accettato l’invito a “discutere un aumento responsabile del tetto del debito federale, in grado di risolvere i problemi causati dalla spesa irresponsabile del governo”. Il tetto di 31.400 miliardi di dollari è stato raggiunto ieri, spingendo il Tesoro ad annunciare misure straordinarie per consentire al governo federale di continuare la propria attività. La Casa Bianca ha fatto sapere a più riprese di non essere intenzionata a negoziare sul tetto del debito, che va innalzato o sospeso senza condizioni. (Was)