Usa: dipartimento Giustizia indaga su impianto per la produzione di latte in polvere in Michigan

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una indagine nei confronti delle pratiche condotte in un impianto della società Abbott Laboratories per la produzione di latte in polvere a Sturgis, in Michigan. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che le autorità giudiziarie Usa hanno avviato l’indagine dopo la chiusura dell’impianto nel 2022, che ha aggravato una crisi già in corso nella produzione di latte in polvere per neonati a livello nazionale. “Il dipartimento ha informato la società delle indagini, e stiamo collaborando attivamente”, ha confermato un portavoce dell’azienda. (Was)