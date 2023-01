Business news: a Siemens contratto per 120 locomotive elettriche per l'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens ha ottenuto dal dalle Ferrovie indiane un contratto per la fornitura di 1.200 locomotive elettriche. Dal valore di circa tre miliardi di euro, la commessa è la più grande mai ricevuta dal gruppo nel settore. Le locomotive verranno consegnate in un periodo di undici anni e Siemens si occuperà della loro manutenzione per 35 anni. Le motrici hanno una potenza di novemila cavalli vapore, verranno utilizzate nel trasporto delle merci, possono trainare fino a 4.500 tonnellate e viaggiare a velocità di 120 chilometri all'ora. Le locomotive verranno prodotte in uno stabilimento Siemens Mobility in India, mentre l'installazione avverrà con la collaborazione delle Ferrovie indiane nello Stato del Gujarat in India occidentale. Siemens e Ferrovie indiane lavoreranno insieme anche alla manutenzione. L'amministratore delegato del gruppo tedesco, Roland Busch, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questo importante ordine”. Per l'Ad, la commessa “contribuirà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi” dell'India di costruire “la più grande rete ferroviaria elettrificata del mondo”. (Geb)