Business news: Repubblica Ceca, Ohla si aggiudica contratto ferroviario da 150 milioni di euro

- L'azienda di costruzioni spagnola Ohla si è aggiudicata un nuovo contratto dall'amministrazione delle ferrovie statali della Repubblica Ceca (Sprava Zeleznic) per un valore di oltre 150 milioni di euro, che comprende la costruzione di un tratto di 3,1 chilometri sulla linea Praga-Masarykovo. L'obiettivo è aumentare la capacità della linea, migliorare la sicurezza e il comfort dei passeggeri, soddisfare i requisiti del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario e aumentare la permeabilità dell'infrastruttura collocando gran parte della linea. Secondo quanto riferito in un comunicato, il contratto prevede, inoltre, la ricostruzione della stazione di Praga-Bubny, la costruzione di un doppio binario e l'elettrificazione di una parte della linea esistente a binario unico in direzione di Kladno. Questo contratto si aggiunge ad altri progetti che Ohla sta sviluppando nel Paese, dove è presente da 20 anni, tra cui il progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria tra le città di Strelice e Zastavka, del valore di 120 milioni di euro. (Vap)