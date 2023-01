Turchia: ministro Esteri incontra presidente Assemblea generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha discusso oggi del progetto "rifiuti zero" avviato da Ankara, dell'accordo sui cereali in Ucraina e della Siria con il presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Csaba Korosi, a New York. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu", Cavusoglu ha incontrato Korosi presso la sede delle Nazioni Unite a New York nell'ambito dei suoi colloqui di tre giorni negli Stati Uniti. Lo scorso dicembre, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 30 marzo Giornata internazionale rifiuti zero con una risoluzione presentata proprio dalla Turchia. (Res)