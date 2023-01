Egitto: le dichiarazioni di Hezbollah su economia sono assurde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del segretario generale del movimento sciita filo-iraniao Hezbollah, Hassan Nasrallah, sulla situazione finanziaria in Egitto sono "assurde". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri del Cairo, Ahmed Abu Zeid. "È assurdo, e non è altro che un tentativo di invocare un falso eroismo", ha affermato il portavoce della diplomazia egiziana, secondo l'agenzia di stampa "Mena". In un discorso televisivo, Nasrallah ha detto: "Vi invito a monitorare la situazione economica in Egitto, il primo Paese a firmare un accordo di pace con l'entità sionista - Israele -. Il Libano è più importante per gli Stati Uniti dell'Egitto?" Nasrallah ha aggiunto: "I Paesi dell'asse della resistenza (Iran, Siria, Libano e Yemen) stanno soffrendo perché si rifiutano di sottomettersi ai dettami statunitensi. E i Paesi che seguono le Washington? Gli Stati Uniti non vogliono uno Stato forte nella regione", ha affermato Nasrallah. (Cae)