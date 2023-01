Ucraina: ministro Difesa, riceveremo più armi e munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell'Ucraina riceveranno più armi e munizioni. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov, al termine della riunione del Gruppo di contatto sull'Ucraina a Ramstein. "Vinceremo. Il male sarà sconfitto", ha aggiunto il ministro, definendo la riunione "un grande incontro di amici. Il mondo libero sta con l'Ucraina ed elogia i coraggiosi soldati ucraini e la nostra coraggiosa nazione". In precedenza, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la riunione a Ramstein "rafforzerà la nostra resilienza". "Sì, dovremo ancora lottare per la fornitura di carri armati moderni, ma ogni giorno rendiamo più evidente che non c'è alternativa" in tal senso, ha detto Zelensky. (Kiu)