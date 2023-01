Business news: Regno Unito, Marks & Spencer aprirà 20 nuovi negozi e creerà 3.400 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marks & Spencer, la multinazionale britannica che si occupa di vendita al dettaglio, ha annunciato l'intenzione di aprire 20 nuovi negozi in tutto il Regno Unito, creando 3.400 nuovi posti di lavoro. Riporta la notizia il quotidiano "The Telegraph". Il rivenditore ha dichiarato che nel corso del prossimo anno finanziario aprirà otto negozi full-line, e 12 nuove food hall, tra cui quelle di Stockport, Barnsley della località balneare di Largs nel North Ayrshire, in Scozia. Verranno investiti nelle nuove aperture 480 milioni di sterline (circa 542 milioni di euro). (Rel)