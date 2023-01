© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Apertura della campagna elettorale del Psi Lazio, con la presentazione dei candidati socialisti nelle cinque circoscrizioni e del programma della lista. Il Psi parteciperà alla competizione elettorale del 12 e 13 febbraio con il proprio simbolo, a sostegno del candidato del centrosinistra Alessio D'Amato.Frosinone, via Cesare Terranova 12 (ore 10)- Il leader del Terzo Polo Carlo Calenda sarà a Latina per la presentazione dei candidati alle elezioni regionali del Lazio del 12-13 febbraio a sostegno di Alessio D'Amato presidente.Latina, Hotel Europa, via Emanuele Filiberto 14 (ore 18) (Rer)