Usa: General Motors e Lg Energy Solutions sospendono trattative per una nuova fabbrica di celle per batterie

- La società statunitense General Motors e la sudcoreana Lg Energy Solutions hanno sospeso a tempo indeterminato le trattative per costituire una joint venture per lo sviluppo di un impianto per la produzione di celle per le batterie utilizzate nelle auto elettriche negli Stati Uniti. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che le due società non sono riuscite a raggiungere un accordo definitivo per la costituzione di una joint venture denominata Ultium Cells Llc, nella quale avrebbero detenuto ognuna una quota del 50 per cento. Se realizzato, l’impianto rappresenterebbe la quarta grande fabbrica statunitense per la produzione di celle per batterie, oltre a quella già attiva in Ohio e alle due che sono in costruzione in Tennessee e in Michigan. (Was)