Imprese: Intesa Sanpaolo, Common Equity Tier 1 è atteso collocarsi sopra al 12 per cento

- In relazione a odierne notizie di stampa, Intesa Sanpaolo precisa che il Common Equity Tier 1 ratio fully loaded del gruppo è atteso collocarsi al 31 dicembre 2022 su livelli nell’ordine del 13 per cento e successivamente su livelli che rispettino ampiamente l’obiettivo superiore al 12 per cento nell’orizzonte del Piano di Impresa 2022-2025 secondo le regole di Basilea 3 / Basilea 4, tenendo conto di tutti gli impatti regolamentari previsti e dell’esecuzione del buyback per il restante ammontare di 1,7 miliardi di euro autorizzato dalla Bce, in merito alla quale - si legge in una nota - il Consiglio di amministrazione deciderà entro il 3 febbraio prossimo, e senza considerare circa 120 centesimi di punto di beneficio derivante dall’assorbimento delle imposte differite attive (DTA), di cui circa 35 nell’orizzonte del Piano di Impresa 2022-2025. (Com)