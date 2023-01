Calcio: Juventus, faremo ricorso a Collegio garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La società attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia sin d’ora la proposizione di ricorso al Collegio di garanzia dello sport nei termini del Codice di giustizia sportiva". E' quanto si legge in una nota della Juventus in merito ai 15 punti di penalizzazione decisi nei suoi confronti dalla Corte federale d'Appello della Federazione italiana giuoco calcio, nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze. "Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Corte federale di Appello - Sezioni Unite, visto il ricorso per revocazione ai sensi dell’articolo 63 del Codice di giustizia sportiva proposto dalla Procura federale, ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revocato la pronunzia della Corte federale di Appello, Sezioni Unite, numero 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, disposto la penalizzazione di 15 punti in classifica per la Juventus da scontarsi nella corrente stagione sportiva - continua la nota - e l’inibizione temporanea per il direttore sportivo, Federico Cherubini, di mesi 16 a svolgere attività in ambito Figc, con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa. Con la pronunzia revocata la Corte federale di Appello aveva rigettato il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale federale nazionale che, a sua volta, aveva prosciolto Juventus e gli altri soggetti deferiti per insussistenza di qualsiasi illecito disciplinare in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze". (Com)