Tim: colloca con successo un bond da 850 milioni di euro

- Tim comunica che in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dello scorso 18 gennaio e, a conclusione dell’attività di bookbuilding, ha collocato con successo un bond unsecured da 850 milioni di euro a tasso fisso offerto agli investitori istituzionali, con scadenza il 15 febbraio del 2028. E' quanto riferisce il gruppo in una nota. I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per ottimizzare e rifinanziare le scadenze del debito esistente. Il regolamento del bond - continua la nota - contiene a carico dell’emittente alcuni impegni tipici per operazioni con queste caratteristiche, tra i quali, la limitazione a concedere garanzie sui propri beni ovvero ad effettuare operazioni societarie straordinarie, se non nel rispetto di taluni parametri. Il bond sarà quotato presso il mercato Euro MFT della Borsa di Lussemburgo. È previsto che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano al bond un rating rispettivamente pari a B1, B+ e BB-. (Com)