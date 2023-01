Shoah: “Memoria genera Futuro”, gli appuntamenti di Roma Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Memoria genera Futuro” è un’iniziativa promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e le altre istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Associazione Teatro di Roma -Teatro Nazionale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Hanno aderito inoltre: Ambasciata d’Israele in Italia, Ucei – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Comunità Ebraica di Roma, Fondazione Museo della Shoah, Fondazione Italia-Israele per la Cultura e le Arti, Goethe Institut, le Associazioni di Casa della Memoria e della Storia. (Com)