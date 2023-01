© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Zdenek Zeman presenta La bellezza non ha prezzo, edito da Rizzoli.Roma, libreria Nuova Europa I Granai (ore 12)- Evento di presentazione del progetto promosso dalla Lazio Basket in Carrozzina e finanziato dalla Regione Lazio "Un canestro per l'inclusione sociale". Un progetto che promuove attività di educazione sportiva tra i giovani per diffondere il valore sociale dello sport.Roma, Centro Sportivo Palalevante (ore 15) (segue) (Rer)