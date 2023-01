Brasile: attacco istituzioni, Polizia perquisisce casa e ufficio governatore Distretto federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale del Brasile ha perquisito casa e ufficio del governatore del Distretto federale (Df), Ibaneis Rocha, e dell'ex segretario esecutivo della Pubblica sicurezza del Df, Fernando de Souza Oliveira. I due sono indagati per presunte negligenze e omissioni nella gestione dell'ordine pubblico in occasione dell'attacco alle istituzioni a Brasilia, terminate con la depredazione di presidenza, parlamento e Corte suprema da parte di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, lo scorso 8 gennaio. Le perquisizioni sono state richieste dalla Procura generale della repubblica (Pgr) e autorizzate per competenza dalla Corte suprema (Stf). (segue) (Brb)