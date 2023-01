Usa: Biden su pubblica sicurezza, tagliare i fondi alla polizia non è la risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi relativi alla pubblica sicurezza negli Stati Uniti non possono essere risolti tagliando i fondi alla polizia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando ad un evento organizzato alla Casa Bianca insieme ai rappresentanti della Conferenza dei sindaci statunitensi. “La risposta non è tagliare i fondi alle forze dell’ordine: sono invece necessari finanziamenti e sostegno complementare”, ha detto. (Was)