Bolivia: governo nega espulsione Alto commissario delle Nazioni unite diritti umani

- Il ministero degli Esteri della Bolivia ha confermato l'uscita dal Paese della missione dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Diritti umani, negando tuttavia che si tratti di un'espulsione. In risposta all'accusa della senatrice del partito di opposizione Comunità Cittadina (Cc), Cecilia Requena, il governo ha riferito, infatti, che "la missione tecnica dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani è terminata come da accordi con il governo lo scorso dicembre e non ha chiesto ulteriori proroghe per rimanere nel Paese", si legge in un comunicato inviato alla stampa. Comunità Cittadina aveva denunciato che governo boliviano del presidente Luis Arce avesse espulso la missione e che il partito di maggioranza Movimento verso il socialismo (Mas) volesse nascondere violazioni di diritti umani. L'ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, aveva annunciato nel 2019 l'invio di una commissione per indagare sulle violazioni dei diritti umani commesse nel contesto della crisi politica. Il mandato della missione era stato rinnovato nel 2020 fino a dicembre 2022, quando non è stata prorogata. (Res)