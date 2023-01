Pd: De Micheli, circoli siano determinanti per scegliere segretario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il titolo dopo il voto dei circoli sarà: 'Sorpresa De Micheli'. I circoli non hanno deciso quasi niente finora e invece devono essere determinanti a scegliere il segretario. Ma il modello organizzativo di un partito determina il suo successo. O pensiamo che possa vivere con un'oligarchia di quattro o cinque persone? Non si può pensare di trovare la soluzione in un giorno o in una leadership. Dobbiamo decidere da che parte della storia si vuole stare e dirlo con chiarezza: sul lavoro, sull'ambiente". Lo ha detto la deputata del Partito democratico, e candidata alle primarie del Pd, Paola De Micheli, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)