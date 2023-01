Brasile-Germania: ambasciata tedesca conferma visita cancelliere Scholz il 30 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Germania in Brasile, Heiko Thoms, ha confermato che il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, visiterà il Brasile il 30 gennaio. La visita era stata anticipata dal presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva in un passaggio di un'intervista concessa a "Tv Globo". "Il cancelliere della Germania ha appena confermato la sua visita in Brasile il 30 gennaio. Lui e la delegazione di rappresentanti del settore economico tedesco incontreranno il presidente Lula e altri rappresentanti del governo", ha scritto l'ambasciatore su Twitter. Per Thoms la visita di Scholz, dopo la partecipazione del presidente Frank-Walter Steinmeier alla cerimonia di insediamento di Lula il primo gennaio "è un segno di rafforzamento della cooperazione " tra i due Paesi. (segue) (Brb)