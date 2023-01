Brasile-Germania: ambasciata tedesca conferma visita cancelliere Scholz il 30 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importante partner commerciale brasiliano, la Germania ha mostrato interesse per un riavvicinamento politico con il Brasile, con la possibilità di destinare maggiori risorse per finanziare progetti di conservazione ambientale in Amazzonia. In occasione della sua vista in Brasile, Steinmeier aveva annunciato uno stanziamento di 35 milioni di euro destinati al Fondo Amazzonia. Durante l'intervista Lula ha anche detto di voler parlare con il cancelliere tedesco della crescita dell'estrema destra in Europa e nel mondo. Il 9 gennaio, il cancelliere tedesco aveva duramente condannato l'assalto ai palazzi istituzionali avvenuto il giorno prima a Brasilia. "Dal Brasile ci giungono immagini terribili. Gli attacchi violenti contro le istituzioni democratiche sono un attacco alla democrazia che non può essere tollerato. Siamo profondamente solidali con il presidente Lula e il popolo brasiliano", scriveva il leader socialdemocratico tedesco. (Brb)