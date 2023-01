Camera: 23 gnenaio audizioni su Codice contratti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 23 gennaio, a partire dalle ore 13:30, la commissione VIII Ambiente della Camera svolge audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto numero 19), di rappresentanti di: ore 13:30, Ana - Associazione nazionale archeologi; ore 13:40, Legambiente; ore 13:50, Wwf; ore 14, Confida; ore 14:10, professor Pierluigi Portaluri, ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università del Salento; ore 14:20, Assoambiente; ore 14:30, Alleanza delle cooperative; ore 14:40, Unirima; ore 14:50, Collegio dei geologi; ore 15, associazione Valore D; ore 15:10, Angem - Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi e Oricon - Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione; ore 15:20, AIP2 Associazione italiana per la partecipazione pubblica; ore 15:30, Cia - Confederazione italiana archeologi; ore 15:40, Accredia; ore 15:50, Conforma; ore 16, Unionsoa; ore 16:10, General Soa; ore 16:20, Anceferr. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)