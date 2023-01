Lazio 2023: verso il voto, il caso Unicusano diventa politico e accende lo scontro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare D'Amato vuole sapere se il sostegno di Bandecchi a Rocca nella campagna elettorale sia stato anche di natura economica. "A Rocca chiedo solo una cosa: spieghi e chiarisca agli elettori in cosa consiste il sostegno di Bandecchi - il primo affondo di D'Amato -. Capisco l'imbarazzo della vicenda Unicusano che ha portato ad un decreto di sequestro ma non il silenzio. Sono garantista e attendiamo gli esiti, ma per sgomberare il campo da qualsiasi opacità e per trasparenza nei confronti degli elettori formulo a Rocca una domanda ben precisa: ci dica in cosa consiste il sostegno annunciato in conferenza stampa da Bandecchi e se si tratta di un sostegno economico alla campagna elettorale". Dal canto suo Rocca non si è sottratto ma ha cercato di smarcarsi. "Sull'indagine nulla si sapeva, né si sospettava - ha risposto il candidato del centrodestra -. Ovviamente sono garantista e aspettiamo le indagini. Ma l'inchiesta non coinvolge direttamente i candidati, Bandecchi non era candidato nella lista Civica, aveva dato un’adesione come Alternativa popolare. E Alternativa popolare non è Stefano Bandecchi, altrimenti avrei chiesto un passo indietro, ovviamente, per motivi di opportunità. Ap - ha ricordato Rocca - nasce con Alfano e c'è comunque un gruppo di riferimento di diverse persone che la sostengono. Anche se non è un partito dal 15 per cento è comunque un'area moderata di riferimento e, siccome Bandecchi non è candidato (e nessun altro indagato, ndr) non devo chiedere passi indietro a nessuno", ha concluso Rocca. (segue) (Rer)