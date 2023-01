Usa: sondaggi, tasso di approvazione di Biden rimane al 42 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rimane a livelli insoddisfacenti. Stando ad un sondaggio Harvard Caps-Harris condotto in esclusiva per il portale di informazione “The Hill”, solo il 42 per cento degli intervistati ha dichiarato di valutare positivamente il lavoro svolto dall’amministrazione Biden. Si tratta di un dato invariato rispetto a dicembre, quando invece è stata rilevata una diminuzione pari ad un punto percentuale rispetto a novembre. I partecipanti al sondaggio hanno dichiarato di essere soddisfatti soprattutto per come il governo federale ha gestito la pandemia di Covid-19 e la creazione di nuovi posti di lavoro, con picchi del 52 e del 46 per cento. Ben più negativa, invece, l’opinione degli intervistati sull’inflazione, sulla gestione dei flussi migratori e sulla situazione generale dell’economia, dove il tasso di approvazione è crollato al 36, al 37 e al 38 per cento. (Was)