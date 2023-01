Tim: Labriola, successo collocamento bond è risultato azione profondo cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il successo del collocamento del bond di oggi è il risultato dell'azione di profondo cambiamento avviata nel corso dell'ultimo anno. Questa operazione è la prova della fiducia che il mercato ha verso la nostra azienda. La forte domanda registrata dagli investitori è la migliore risposta all'impegno dimostrato da tutte le componenti operative del gruppo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei costanti miglioramenti della gestione. Il finanziamento raccolto rafforza la posizione di liquidità del gruppo e ci consente di sostenere l'ambizioso piano di investimenti in innovazione e sviluppo tecnologico del Paese". E' quanto dichiara in una nota l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola. (Com)