Turchia: "neutralizzati" undici combattenti curdi al confine con la Siria

- I militari turchi hanno "neutralizzato" undici combattenti curdi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) dopo che il lancio di razzi nell'area di confine tra la Turchia e la Siria. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa di Ankara, che considera il Pkk e Ypg gruppi terroristici. “I terroristi del Pkk/Ypg hanno effettuato un attacco missilistico da Tel Rifat verso l'area di responsabilità del nostro posto di frontiera di Oncupinar. Sebbene non ci siano stati danni/perdite nelle nostre unità, gli obiettivi terroristici sono stati colpiti con forza nell'ambito dell'autodifesa", ha affermato il ministero in una dichiarazione. In precedenza, l'ufficio del governatore della provincia meridionale turca di Kilis ha dichiarato che otto razzi lanciati dal nord della Siria sono caduti nell'area di confine di Oncupinar, vicino al confine con la Siria. (Res)