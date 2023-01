Roma: cadavere 77enne trovato in casa, morto da giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 77 anni è stato trovato morto in un appartamento in zona Balduina a Roma. Secondo quanto si apprende, l'anziano sarebbe morto da giorni, poiché il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Inoltre, l'abitazione è stata trovata in pessime condizioni igieniche. A lanciare l'allarme sarebbe stato il portiere. Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Indagini in corso. (Rer)