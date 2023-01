© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a dare all’Ucraina tutto l’aiuto di cui ha bisogno. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, rispondendo alla domanda di un giornalista dopo l’ottava riunione del gruppo di contatto per la difesa ucraina, che si è tenuta oggi alla base militare di Ramstein, in Germania. (Was)