Lazio 2023: Berlusconi, FI determinante per vincere elezioni

21 luglio 2021

- Forza Italia "è in campo con una squadra di alto livello, che sarà determinante non solo per vincere le elezioni, ma soprattutto per governare". Lo ha detto al Tg4 il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in vista delle elezioni Regionali nel Lazio del prossimo 12 e 13 febbraio. "Il successo di Francesco Rocca, io credo possa cambiare la storia della Regione. Il successo di Forza Italia garantirà efficienza, concretezza, efficacia al governo della Regione", ha proseguito l'ex premier. (Rin)