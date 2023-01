Usa: Trump fa cadere la denuncia presentata contro la procuratrice generale di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto cadere la denuncia presentata contro la procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia James, che nel 2022 ha avviato una indagine per frode fiscale sulle attività portate avanti dalla Trump Organization. È quanto emerge dagli atti giudiziari depositati oggi presso un tribunale della Florida, dopo che l’ex presidente Usa ha accusato la procuratrice generale di aver abusato della sua posizione, avviando “una guerra di intimidazione” nei suoi confronti. (Was)