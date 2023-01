Pd: ecco testo proposta dispositivo per Assemblea nazionale costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale costituente "approva il Manifesto per il Nuovo Pd 'Italia 2030'". E' quanto si legge nel testo della proposta di dispositivo che domani il segretario, Enrico Letta, chiederà all'Assemblea nazionale del Pd di votare. È su questo testo che Letta ha condotto la mediazione con i quattro candidati e con Roberto Speranza nelle ultime 48 ore. "Il Manifesto - continua il documento - è la base politica della nascita del Nuovo Pd e l’Assemblea invita circoli e aderenti a una mobilitazione nazionale finalizzata a diffonderne e discuterne i contenuti. Il Manifesto non ha effetti abrogativi della Carta dei valori elaborata al momento della fondazione del Pd. L’Assemblea decide di tenere aperta la fase costituente valutando la necessità di un tempo più lungo da offrire ai territori e agli organismi dirigenti eletti dal Congresso per approfondimenti ed eventuale introduzione di nuovi modelli organizzativi". (Rin)