Italia: Lollobrigida, siamo superpotenza della qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è una “superpotenza della qualità”. È quanto dichiarato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, durante un incontro con la stampa presso l’ambasciata d’Italia a Berlino. L’esponente del governo è in Germania per partecipare al Global Forum for Food and Agriculture. L’obiettivo è “difendere la qualità insieme a chi crede che l’economia si deve basare sull’economia reale”, ha aggiunto. Lollobrigida ha quindi messo in guardia dalla standardizzazione dei prodotti agricoltori, dagli alimenti a basso costo e dal condizionamento dei mercati sui consumatori. L’esponente di Fratelli d’Italia (Fd’I) ha sottolineato che “il cibo è cultura”. Inoltre, la standardizzazione dei generi alimentari danneggerà soprattutto i più poveri, in particolare nella salute, e rischia di cancellare l’intero sistema produttivo del settore agroalimentare. Per Lollobrigida, infine, l’obiettivo non deve essere “cibo per tutti”, ma “cibo di qualità per tutti”. (Geb)