Casa: Salvini, la Lega la difenderà, ad ogni costo

23 luglio 2021

- "Almeno 40 miliardi di euro all’anno, solo per gli edifici residenziali. È quanto costerebbe all’Italia la direttiva europea sulle case, secondo le stime dell’Ance. Un investimento insostenibile per le tasche degli italiani e una norma irrazionale per un Paese con patrimoni immobiliari e culturali unici come il nostro. Serve buonsenso, non estremismo ideologico come vorrebbe la sinistra. La casa è un bene che accomuna tutte le famiglie e va tutelato. La Lega la difenderà, ad ogni costo". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)