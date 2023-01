Ex Ilva: Acciaierie d’Italia, fornita evidenza ad Arpa Puglia, aumento livelli benzene non attribuibile a stabilimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento a quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, “Acciaierie d'Italia conferma di aver fornito ampia e documentata evidenza ad Arpa Puglia che l'aumento nei livelli di benzene non sarebbe in alcun modo attribuibile allo stabilimento siderurgico, il quale infatti rispetta in pieno i limiti emissivi anche grazie alla completa attuazione delle prescrizioni relative alle batterie di cokefazione (con un investimento di oltre 120 milioni di euro)”. Lo comunica Acciaierie d’Italia in una nota. “Adi ha quindi rilevato come nelle circostanze sarebbe ragionevole valutare e verificare se sussistano altre possibili fonti di incremento della rilevazione del benzene”, si legge ancora. “Infine, Adi ha comunque evidenziato che i livelli di concentrazione rilevati nelle centraline in area urbana negli anni 2020, 2021 e 2022 si sono mantenuti ben al di sotto del limite fissato dal D.Lgs. 155/2010”, conclude la nota. (Com)