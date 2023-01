Usa: il democratico Gallego si prepara ad annunciare corsa per il Senato federale nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante democratico Ruben Gallego si sta preparando ad annunciare la sua candidatura per un seggio dell’Arizona al Senato federale, attualmente occupato dalla indipendente Kysten Sinema. Fonti anonime hanno confermato al portale di informazione “Axios” che un annuncio ufficiale è atteso per lunedì 23 gennaio. Il veterano dei Marines ha più volte criticato l’operato della Sinema, la quale deve ancora annunciare ufficialmente una corsa per la rielezione, che a suo dire avrebbe “messo i propri interessi personali davanti a quelli dei cittadini”. La senatrice ha annunciato di aver concluso la sua affiliazione con il Partito democratico lo scorso dicembre, dichiarandosi indipendente. (Was)