Balneari: De Micheli (Pd), Meloni non si metterà contro l'Europa

21 luglio 2021

- "Io penso che la proposta sui balneari non andrà da nessuna parte. Fu proprio Berlusconi a creare questa confusione normativa, generando un'incertezza anche per le imprese che vogliono investire e che loro vorrebbero difendere. Ma Giorgia Meloni non si metterà contro l'Europa, mentre ci discute del Piano nazionale di ripresa e resilienza. D'altronde, non è riuscita a mettere dalla sua parte neanche un'altra categoria, quella dei benzinai, che infatti confermano lo sciopero. Io vedo come un segno di debolezza di questa maggioranza il fatto che ogni tanto deve far vedere che difende qualche gruppo a lei vicino". Lo ha detto la deputata del Partito democratico, e candidata alle primarie del Pd, Paola De Micheli, ospite questa sera a "Otto e mezzo", su La7. (Rin)