Francia: ministro Difesa, Legge programmazione militare ci permette di rimanere "potenza mondiale"

- La legge di programmazione militare presentata oggi dal presidente francese Emmanuel Macron "permette alla Francia di restare una potenza mondiale". Lo ha detto in un'intervista rilasciata la quotidiano "Le Monde" il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu. Secondo quanto annunciato dal capo dello Stato, il bilancio dell'esercito della Francia aumenterà di un terzo rispetto al precedente nel periodo compreso tra il 2024 e il 2030 per un totale di 400 miliardi di euro. È una cifra "storica", ha detto Lecornu. In merito alla possibilità di inviare all'Ucraina dei carri armati Leclerc, Lecornu ha affermato che Parigi non ha nessun "tabù" in merito. "Ricordo che l'invio di armi si fa sempre sulla base di almeno tre criteri di analisi: la gestione dell'escalation, non compromettere la nostra propria sicurezza e inviare armi utilizzabili, cioè la cui manutenzione è fattibile", ha detto il ministro francese.(Frp)