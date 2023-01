Francia-Germania: domenica a Parigi Consiglio franco-tedesco per i 60 anni del Trattato dell'Eliseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 gennaio si tiene a Parigi il Consiglio franco-tedesco, organizzato per celebrare i 60 anni dalla firma del Trattato dell'Eliseo. Secondo il programma diffuso dalla presidenza francese, la mattina si terrà una cerimonia alla Sorbona, alla quale seguirà un Consiglio dei ministri frano-tedesco all'Eliseo. Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz vogliono dare "una visione comune degli obiettivi", ha spiegato un consigliere dell'Eliseo. Il Consiglio era stato inizialmente previsto per la fine di ottobre, ma poi era stato rinviato per dei dissensi tra Parigi e Berlino. "Non abbiamo mai smesso di parlarci, il dialogo non è mai stato rotto tra di noi, i contatti sono stati estremamente regolari da ottobre sull'insieme dei temi", ha fatto sapere la presidenza francese. (Frp)